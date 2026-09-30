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Aydın Köşk'te lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Aydın Köşk'te lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki çocuk, lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce Ankara'ya sevk edilen çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı; yarın Köşk'te toprağa verilecek.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan Ada Karabela (9), bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ada'nın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi'nde oturan Karabela ailesinin kızları Ada'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine ilk olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde başlanan Ada, ileri tedavi için yaklaşık 3 ay önce Ankara'ya sevk edildi. Ailesinin umutlu bekleyişi, hastaneden gelen haberle son buldu. Ada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ankara'dan teslim alınan Ada'nın cansız bedeni, memleketi Köşk'e getirildi. Ada Karabela'nın, yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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