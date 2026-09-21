Aydın Kırtıl, Yeşilay Kırklareli Şubesi başkanlığına açık oylamayla seçildi

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Yeşilay Kırklareli Şubesi Başkanlığına Aydın Kırtıl getirildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde Kırklareli Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiller'in divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denetim kurulu raporunun okunarak ibra edilmesinin ardından tek listeyle gidilen seçimde Aydın Kırtıl, açık oylamayla başkanlığa seçildi.

Kırtıl, yaptığı konuşmada, devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirterek, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Görevi devreden Aslı Karakahya da uzun yıllar Yeşilay'da görev aldığını dile getirerek, çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA