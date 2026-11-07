Aydın-İzmir Otoyolu'nda yol çalışması nedeniyle İzmir yönünde sağ şerit kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- İzmir Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri Kesişim-3 Köprüsü'nde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 27-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 26-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34., Tuzluca-Iğdır yolunun ise 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 48-55. kilometrelerinde Solaklı ve İyidere köprülerinin Rize yönündeki yapılarında genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA