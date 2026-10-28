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Aydın İncirliova'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük oluştu, işçi yaşamını yitirdi

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Aydın İncirliova'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük oluştu, işçi yaşamını yitirdi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hacıaliobası Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında toprak kayması meydana geldi, 37 yaşındaki işçi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Hacıaliobası Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında görevli Ercan Az (37), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede toprak altında kalan Az'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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