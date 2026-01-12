Haberler

Aydın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Aydın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler, Köşk ve Bozdoğan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, kar nedeniyle yolları açmak için çalışmalara devam ediyor. Vatandaşlar, Paşa Yaylası'nda karın tadını çıkarıyor.

Aydın'ın bazı ilçelerinde yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

Efeler, Köşk ve Bozdoğan ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yazılı açıklamasında, ekiplerin sahadaki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Efeler ilçesindeki 1600 rakımlı Paşa Yaylası'na çıkan vatandaşlar karın keyfini çıkardı, çocuklar doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
