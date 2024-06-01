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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ağılda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ağılda çıkıp zeytinlik alana yayılan yangın söndürüldü.

Pırlibey Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 koyunun telef olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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