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Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hıdırbeyli Mahallesi Çaldır mevkisinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 80 işçi ile müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 700 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hıdırbeyli Mahallesi Çaldır mevkisinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 80 işçi ile müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 700 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Hıdırbeyli Germencik Aydın Güncel Haberler

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