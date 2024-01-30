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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

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Umurlu Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kanaldaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sudan çıkartılan kişinin Ümit Güloğlu (52) olduğu belirlendi. Darp, yara ve kurşun izine rastlanmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Umurlu Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kanaldaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sudan çıkartılan kişinin Ümit Güloğlu (52) olduğu belirlendi.

Darp, yara ve kurşun izine rastlanmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Umurlu Efeler Aydın Olay Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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