Haberler

Aydın'daki orman yangınında 2 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Osman Varol, Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Aydın Valisi Osman Varol, Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Varol, valilikte temmuz ayındaki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

İl genelindeki asayiş, narkotik, terör, siber, trafik ve göçmen kaçakçılığı konusunda jandarma ve polisin yaptığı çalışmaları anlatan Varol, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Varol, gazetecilerin Çine'deki orman yangınına ilişkin sorusu üzerine "Bu konuda bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan aktarma imkanımız olacak." diye konuştu.

Yangınla ilgili iki bilirkişi raporu olduğunu anlatan Varol, "Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem. Ama büyük bir ihmal de var." dedi.

Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

Süper Lig'de devrim! İkinci yarıda kullanılacak fiyatı da belli
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Icardi'den Sert Çıkış: "Sadece Aptallar"
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı