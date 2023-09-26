Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Yenipazar ilçesini ziyaret etti

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Yenipazar ilçesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İlçe Müftülüğü'nden başlayan ziyaretlerde din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar ile bir araya gelindi. Müftü Güneş, ayrıca Yörük Ali Efe'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ilçe ziyaretleri çerçevesinde Yenipazar ilçesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İlçelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar ile bir araya gelmek için ziyaretlerde bulunan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, bu çerçevede Yenipazar ilçesini ziyaret etti. Ziyaretlerine İlçe Müftülüğü'nden başlayan Müftü Güneş, İlçe Müftüsü Mustafa Can'dan müftülük çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Yenipazar İlçe Müftülüğü aylık mutat toplantısına katılarak din görevlileri ile istişarelerde bulundu. Müftü Güneş, 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlayan 4-6 yaş Kur'an Kurslarını da ziyaret ederek minikler ile sohbet edip derslerine eşlik etti. İl Müftüsü Güneş, Yenipazar ilçe ziyareti çerçevesinde milli mücadelenin kahramanlarından Yörük Ali Efe'nin kabrini ziyaret ederek mezarı başında dua etti.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İlçe ziyaretlerinin devam edeceğini ifade ederek, "Yavrularımız, büyüklerimiz, din görevlilerimiz, esnaflarımız ve halkımızla daha fazla görüşmek için gayret göstereceğiz" dedi. - AYDIN