Haberler

Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürü olarak atanan Faruk Karaduman, görevine başladı.

Aydın İl Emniyet Müdürü olarak atanan Faruk Karaduman, görevine başladı.

Karaduman'ın göreve başlaması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Burada yeni mesai arkadaşlarıyla tanışan Karaduman, daha sonra Aydın Valisi Osman Varol'u ziyaret etti, Kemer Mahallesi'ndeki Kemer Şehitliği'nde kabirlere karanfil bıraktı.

Kaynak: AA
Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi

Ünlü oyuncuyu Boğaz'da görenler telefonuna sarıldı
CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor

Seçim iddiası: Kılıçdaroğlu ittifak için kapılarını çalacak
Serenay Sarıkaya Paris’te podyumda: Altın ışıltısıyla göz kamaştırdı

Modanın başkentini salladı: Dünyaca ünlü isimlerle aynı podyuma çıktı
Merih Demiral: Utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda

''Utanç duyuyoruz'' deyip 4-1'lik skorun sorumlularını ilan etti
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia futbol tarihinde 6 yıldır yapılamayanı başardı

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia futbol tarihinde 6 yıldır yapılamayanı başardı
İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama

İsrailli rakibini yenip dünya şampiyonu oldu! Krallar gibi karşılandı
Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti

Bizimle dalga geçiyor! İstifası beklenirken yaptığı açıklamaya bakın
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası

CHP'li belediyede taciz iddiası! Zabıta müdürünün yaptığı skandal