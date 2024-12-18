Aydın İl Emniyet Müdürü Basın Mensuplarıyla Buluştu
Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek suçla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi ve medyanın kamuoyunu bilgilendirmedeki rolünü vurguladı.
Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Aydın Polisevinde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, 4 aydır görevde olduğunu anımsattı.
Suç ve suçlarla mücadelenin aralıksız devam ettiğini aktaran Erdoğan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Basının kamuoyunu bilgilendirme konusunda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, medyayla işbirliği içerisinde olmanın önemine dikkati çekti.
Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.
Programa Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Esin Özhavutçu da katıldı.