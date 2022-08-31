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Aydın gündem haberi... Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

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Aydın gündem haberi... Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın haberler: Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu ve en yakın yerleşim yerine 30 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Kuşadası Aydın AFAD Güncel Haberler

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