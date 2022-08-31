Aydın gündem haberi... Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Aydın haberler: Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu ve en yakın yerleşim yerine 30 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Fırat Taşdemir Kuşadası Aydın AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın gündem haberi... Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.