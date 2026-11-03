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Aydın Germencik'te pazarcı kamyoneti devrildi, 7 yaralının hayati tehlikesi yok

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Aydın Germencik'te pazarcı kamyoneti devrildi, 7 yaralının hayati tehlikesi yok
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Aydın'ın Germencik ilçesinde pazarcıları taşıyan kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, pazarcıları taşıyan kamyonetin yoldan çıkarak devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir- Aydın kara yolu üzerindeki Alangüllü Kavşağı'nda meydana geldi. Pazarcıları taşıyan Gökhan A. (39) yönetimindeki 09 AUG 608 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan kamyonet devrilirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gökhan A. ile araçta bulunan yolculardan Ahmet A. (15), Türkan S. (58), Birsel A. (20), Saniye A. (38), Murat A. (29) ve Gamze K. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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