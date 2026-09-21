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Aydın Germencik'te nitelikli dolandırıcılıkta 9 şüpheliden baba ve oğlu tutuklandı

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Aydın Germencik'te konut, arsa ve araç satışı üzerinden nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 9 şüpheliden baba ve oğlu tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi; Başsavcılık 5 kişinin tutuklanmasına itiraz etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde konut, arsa ve araç satışı üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 şüpheliden baba ve oğlu tutuklandı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, adreslerdeki evraka ve dijital materyallere el konuldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. ve oğlu M.G. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından 5'i ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Başsavcılık, 5 şüphelinin tutuklanması istemiyle adli kontrol kararına itiraz etti.

Şüphelilerin, değerinin üstünde araç alımı yapıp karşılıksız çek verdiği, aynı konut ve arsaları birden fazla kişiye sattığı, konut satışı yapılsa da tapu teslimi yapmadığı öne sürüldü.

Kaynak: AA
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