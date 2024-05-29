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Aydın Germencik'te Kur'an Kursu Yıl Sonu Etkinliği

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kursiyerleri için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi. Germencik Belediyesi Konferans Salonundaki programda çocuklar Kur'an okudu, ilahiler söyledi. İlçe müftüsü Selman Coşkun, kurslarda eğitim gören çocuklara, veli ve kurs öğreticilerine teşekkür etti. Programa Kaymakam Turgay Gülenç ile Belediye Başkan Vekili Bahri Gülşen de katıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kursiyerleri için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi Konferans Salonundaki programda çocuklar Kur'an okudu, ilahiler söyledi.

İlçe müftüsü Selman Coşkun, kurslarda eğitim gören çocuklara, veli ve kurs öğreticilerine teşekkür etti.

Programa Kaymakam Turgay Gülenç ile Belediye Başkan Vekili Bahri Gülşen de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turgay Gülenç Konferans Germencik Gülşen Aydın Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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