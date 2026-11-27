Aydın Efeler'de sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Birinci Sanayi Sitesi'nde lastik dükkanında saat 19.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangında maddi hasar oluştu ve çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Birinci Sanayi Sitesi'nde lastik dükkanında saat 19.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı