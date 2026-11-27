Aydın Efeler'de oto lastikçiyi saran alevler iş yerinde hasar bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi'ndeki 1. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto lastikçide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında iş yerinde hasar oluştu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde oto lastikçide çıkan yangında hasar oluştu.
İlçenin Ata Mahallesi'ndeki 1. Sanayi Sitesi'nde C.S'ye ait oto lastikçide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi.
Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.
Olayda iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA