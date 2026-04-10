"Ben Robot Değilim" sergisi, 13 Nisan'da Basın Müzesi'nde açılacak

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın arşivinden derlenen 'Ben Robot Değilim' sergisi, 13 Nisan'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde ziyaretçilere açılıyor. Sergi, yapay zeka ve teknolojinin insan hayatındaki etkisini karikatür sanatı ile ele alıyor.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın arşivinden derlenen yapay zeka temalı "Ben Robot Değilim" sergisi, 13 Nisan'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, teknolojinin insan hayatında artan etkisi, makineleşme ve yapay zeka devrimi, karikatür sanatının eleştirel diliyle ele alınıyor.

Karikatür dünyasında prestijli organizasyonlar arasında gösterilen yarışmaya bugüne kadar 137 ülkeden 9 bin 300 sanatçı, 90 binden fazla eserle katıldı.

Yarışmanın arşivinden oluşturulan sergi, toplumsal değişimleri yansıtan bir görsel hafıza niteliği taşıyor.

Sergi, dijitalleşen dünyada insan yaratıcılığının yerini ve teknolojiyle kurulan ilişkiyi odağına alıyor. Sergi başlığı ise internet ortamında kullanılan doğrulama ifadesine gönderme yaparak, yapay zeka çağında sanatın ve mizahın insana özgü yönünü öne çıkarıyor.

Farklı ülkelerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, ziyaretçileri teknoloji ve insan ilişkisine dair düşünmeye davet ederken, bireysel özgünlüğün korunmasının önemine de dikkati çekiyor.

Aydın Doğan Vakfı, yıl boyunca farklı şehirlerde ve mekanlarda düzenleyeceği sergilerle, yarışma seçkilerini sanatseverlerle buluşturacak.

İnsan olmanın doğası ile mizahın özgün gücüne vurgu yapan sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon
