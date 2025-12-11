Haberler

"Çizgilerin Evrensel Yolculuğu" sergisi 15 Aralık'ta açılacak

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na ait ödüllü eserlerin yer aldığı 'Çizgilerin Evrensel Yolculuğu' sergisi, 15-21 Aralık tarihleri arasında Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Aydın Doğan Vakfının düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödüllü eserlerinden oluşan "Çizgilerin Evrensel Yolculuğu" sergisi, 15-21 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açılacak sergi, yarışmanın kırk yıllık serüveninde ödüle değer bulunan çalışmaları bir çatı altında topluyor. Sergide, dünyanın dört bir yanından sanatçıların çizgileriyle anlattıkları toplumsal olaylar ve değişimler beğeniye sunulacak.

Küresel sanat sahnesinde "Karikatürün Oscarları" olarak tanınan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, kırk yıllık zengin geçmişiyle bir yarışma olmanın yanı sıra evrensel bir sanat platformu kimliği taşıyor. Yarışmaya şimdiye kadar 137 farklı ülkeden 9 bin 300'ü aşkın sanatçı katıldı.

Aydın Doğan Vakfı, yarışmanın 40. yılı çerçevesinde hayata geçirdiği çeşitli sergiler ve dijital bellek çalışmalarıyla uluslararası birikimini geniş izleyici kitleleriyle paylaşmayı da hedefliyor.

Yarışmanın arşivine "sanalmuze.aydindoganvakfi.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

Haberler.com
