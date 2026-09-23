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Aydın Didim'de Taşburun Sahili yakınında hareketsiz bulunan kişinin öldüğü belirlendi

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Aydın Didim'de Taşburun Sahili yakınlarında hareketsiz görülen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Balıkçıların 112'ye bildirmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, cenazeyi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi sahil çevresinde ölü bulundu.

Taşburun Sahili yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber verilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Üzeyir Taşyumru olduğu öğrenildi.

Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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