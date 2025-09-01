Aydın'daki Orman Yangını 4. Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle 84 hane tahliye edildi ve Yangın Yönetim Merkezi kuruldu.

Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaştığı Bölmekaya ile Gölbaşı mahallelerindeki 84 hane ile hayvanların tedbir amacıyla tahliye edildiği bölgede Yangın Yönetim Merkezi oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait araçta Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve diğer ilgili birimler kameralardan yangının durumuyla ilgili bilgi aldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de helikopterle havadan yangının durumunu gözetledi.

