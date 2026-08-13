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Kuyucak'ta orman yangını 25 saatte kontrol altına alındı

Kuyucak'ta orman yangını 25 saatte kontrol altına alındı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi'nde dün öğleden sonra başlayan orman yangını, yaklaşık 25 saat süren müdahalenin ardından bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

25 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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