Aydın'daki Orman Yangını 2. Gününde Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 40 hektar orman ve 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dün saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını bugün saat 13.00 sıralarında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 40 hektar orman ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

HABER: Bahattin ALBAYRAK-Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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