Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile iki kamyonun karıştığı zincirleme kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü ve bir yolcu olay yerinde, diğer yaralılar ise hastanede hayatını kaybetti.