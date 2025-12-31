Aydın İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü personelin yeni yılını kutladı

Aydın İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, yılbaşı nedeniyle görevinin başında olan personelle biraraya geldi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Aydın-İzmir otoyolunda görevli jandarma personelini ziyaret ettikten sonra Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkisindeki uygulama noktasına geçti.

Burada personelin yeni yılını kutlayan Çarıkcıoğlu, yolda olan sürücülere kurallara uyması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca sürücülere çikolata ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da kent merkezinde görevli polislerle görüşüp yeni yıllarını kutladı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 6 bin 20 polis ve jandarmanın görev aldığı belirtildi.