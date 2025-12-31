Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü personelin yeni yılını kutladı

Aydın İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü personelin yeni yılını kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, yılbaşı dolayısıyla görevde olan personelle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, yılbaşı nedeniyle görevinin başında olan personelle biraraya geldi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Aydın-İzmir otoyolunda görevli jandarma personelini ziyaret ettikten sonra Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkisindeki uygulama noktasına geçti.

Burada personelin yeni yılını kutlayan Çarıkcıoğlu, yolda olan sürücülere kurallara uyması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca sürücülere çikolata ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da kent merkezinde görevli polislerle görüşüp yeni yıllarını kutladı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 6 bin 20 polis ve jandarmanın görev aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! 5 Ocak'ta göreve başlıyor
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası