Aydın'da Yaya Kazası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'da Yaya Kazası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Pembe Şahinoğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.K. (41) idaresindeki 09 RE 225 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Beyköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Pembe Şahinoğlu'na çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, Şahinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü İ.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel
