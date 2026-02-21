Haberler

Aydın'da yaşlı çifti öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi

Aydın'da yaşlı çifti öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanarak öldürülen yaşlı çiftin cinayetinde gözaltına alınan H.A., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiğini ve çiftin ölümüne neden olduğunu itiraf etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yaşlı çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu H.A'nın (39) işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlının, Turgut Çakaloğlu'nu tanımadığını, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık amacıyla eve girdiğini, bağırması üzerine de Çakaloğlu'nu bıçakladığını Nuran Çakaloğlu'nu da bağırmaması için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlı olay günü giydiği kıyafetleri ve bıçağı ise daha sonra Kuyulu mevkisine attığını ifade etti.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde 8 Şubat'ta Nuran ve Turgut Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitmişti.

Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay gecesi eve yakın bölgede yaya olan H.A'nın hareketlerinden şüphelenmiş, şüpheli Efeler Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı