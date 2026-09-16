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Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

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Aydın'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı, dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede 623 milyon 588 bin liralık hareket tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.???????

Kaynak: AA
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