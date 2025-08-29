Aydın'da Yangın Söndürme Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Aydın'da orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Muğla'nın Yatağan ilçesinde zorunlu iniş yaparken kaza yaptı. Pilotun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar mevkisinde meydana geldi. Aydın'da orman yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
