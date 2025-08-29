Aydın'da Yangın Söndürme Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

AYDIN'da orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Muğla'nın Yatağan ilçesine zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. Pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar mevkisinde meydana geldi. Aydın'da orman yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.