Aydın'da tarım arazisinde yangın

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Yazıkent ve Karaahmetler mahalleleri için tahliye kararı verildi. Kararın ardından iki mahallede 17 hanede bulunan 46 vatandaş, 300 küçükbaş ve 48 büyükbaş hayvanın tahliye edileceği bildirildi. Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları sürüyor.

Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı