Aydın'da Yağmur ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerine su basarken, taşan dereler nedeniyle yollar göle döndü. Yıldırımın düştüğü palmiye ağacında başlayan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu şehirde hayat yeniden normale döndü.

Aydın yağmura teslim oldu, şehir yaz ortasında kışı yaşadı

Yıldırımın düştüğü palmiye ağacında başlayan yangın paniğe neden oldu

AYDIN - Aydın'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerine su basarken, taşan dereler nedeniyle yollar göle döndü. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu şehirde hayat yeniden normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın için verdiği aşırı yağış uyarısı, öğlen saatlerinde gerçekleşti. Aydın Efeler ilçe merkezine adeta bardaktan boşalırcasına yağış düştü. Fırtınanın da etkili olduğu bölgede yağmur ile birlikte bazı ağaçlar devrildi. Binerce öğrencinin YKS'ye girmesi nedeniyle şehir merkezinde trafik yoğunluğunun da olması nedeniyle polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmaması için yoğun çaba sarf etti.

Aydın Efeler ilçe merkezinin yanı sıra yağışlar sonucu yollar göle döndü. Aydın-Denizli karayolunda yer yer su birikmelerinden dolayı trafik aksadı.

Bu arada Aydın Kemer Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine düşen yıldırım korku ve paniğe neden oldu. Yıldırım düşen palmiye ağacında başlayan yangın, yağmurun etkisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaklaşık 2-3 saat süren yağış ve fırtınanın sona ermesi ile hayat yeniden normale döndü.