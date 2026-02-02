Haberler

Aydın'da Yağış Nedeniyle Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Yağış Nedeniyle Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın-Denizli otoyolunda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

AYDIN'da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda bariyere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Kemal Çobanoğlu (61) ile yanındaki eşi Sevim Çobanoğlu (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aydın- Denizli otoyolu Yenipazar ilçesi mevkisinde meydana geldi. Kemal Çobanoğlu'nun kullandığı 09 AIH 858 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu demir bariyere çarparak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Çobanoğlu ile yanındaki eşi Sevim Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu