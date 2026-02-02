Aydın'da Yağış Nedeniyle Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

AYDIN'da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda bariyere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Kemal Çobanoğlu (61) ile yanındaki eşi Sevim Çobanoğlu (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aydın- Denizli otoyolu Yenipazar ilçesi mevkisinde meydana geldi. Kemal Çobanoğlu'nun kullandığı 09 AIH 858 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu demir bariyere çarparak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Çobanoğlu ile yanındaki eşi Sevim Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.