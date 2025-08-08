Aydın'da Vurulmuş Halde Bulunan Üniversite Öğrencisi Teslime Hanedan Toprağa Verildi

Aydın'da Vurulmuş Halde Bulunan Üniversite Öğrencisi Teslime Hanedan Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde dün yol kenarında tabancayla başından vurulmuş bulunan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi.

Cenaze, Mut ilçesindeki Kurtsuyu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Törende, Hanedan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Olay

Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yol kenarında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Olayla ilgili Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin (19) de arasında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki

Hamas, İsrail'in topyekün işgal kararına sessiz kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.