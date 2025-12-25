Aydın'da otomobildeki uyuşturucu 4 ayrı gizli bölmede bulundu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, direksiyon korna bölümü, araç içi aydınlatma paneli, vites konsolu ve küllük haznesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Sürücü G.V. (38) ile otomobildeki A.Ö. (41) ve A.M. (43) gözaltına alındı.