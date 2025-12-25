Haberler

Aydın'da otomobildeki uyuşturucu 4 ayrı gizli bölmede bulundu

Güncelleme:
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma, yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve kullanma aparatları buldu. Sürücü ve iki yolcu gözaltına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, direksiyon korna bölümü, araç içi aydınlatma paneli, vites konsolu ve küllük haznesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Sürücü G.V. (38) ile otomobildeki A.Ö. (41) ve A.M. (43) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
