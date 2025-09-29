Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu sattığı belirlenen Sibel Çakal, düzenlenen polis operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'da uyuşturucu sattığı belirlenen Sibel Çakal (33) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakal, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Sibel Çakal'ın uyuşturucu sattığını belirledi. Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki evine operasyon düzenlenen Çakal, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakal, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

