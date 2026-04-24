Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Tepecik Mahallesi'nde sentetik uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 271 kilo 860 gram madde, 92 bin sentetik ecza, 875 bin boş kapsül, kapsül dolum makinesi ile üretimde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.G, R.G. ve T.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.