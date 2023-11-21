Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, düzenledikleri operasyon ile çeşitli illerden Aydın'a sokulmak istenen yüklü miktardaki uyuşturucu maddeye geçit vermedi. İki araçtan 6 kilo 940 gram uyuşturucu ele geçiren polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bir uyuşturucu şebekesi tarafından yılbaşı öncesi Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı yönünde ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şubesi, sabaha karşı şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışma başlattı. Dikkat çekmemek için biri öncü 2 araçla hareket eden şebeke elemanlarını takibe alan polis ekipleri, Germencik ilçe sınırları içerisinde araçları durdurdu. Narkotik köpeği yardımı ile araçta arama yapan polis ekipleri hassas burunlu eğitimli köpeğin işaret vermesi üzerine 34 plakalı otomobilin bagajında arama yaptı. Yapılan aramada 7 poşet içerisinde 6 kilo 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan V.S., İ.A., E.G. ve Ü.D. isimli şüpheliler, Aydın Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Germencik Adliyesi'ne sevk edildi.