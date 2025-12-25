Haberler

Aydın'da otomobildeki gizli bölmelerde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Aydın'da otomobildeki gizli bölmelerde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bir otomobilde gizle bölümlere saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan sürücü G.V. (38) ile yolcular A.Ö. (41) ve A.M.'nin (43) şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapıldı. Yapılan aramada direksiyon simidinin korna bölümüne, araç içi aydınlatma paneline, vites konsolu küllük haznesine gizlenmiş halde esrar, uyuşturucu ecza, metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi