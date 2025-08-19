Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adreste operasyon gerçekleştirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının bulunduğu 5 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler H.S. (25), S.M. (30), M.Ç. (22), M.A. (24) ve F.Ö. (24) yakalandı.

Şüphelilerden M.A. ve F.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen H.S, S.M. ve M.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
