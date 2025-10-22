Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 11 kilo skunk, 300 gram kokain, 50 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Mert Uysal (25) ve Osman Nuri Türkmen (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını sadece sakladıklarını söyledikleri öğrenilen Mert Uysal ve Osman Nuri Türkmen, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.