Aydın'da, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Güncelleme:
Endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki göstermek için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tırmandı. Özbey, hastane yetkililerinin onayıyla 30 metre yükseklikte Türk bayrağıyla tırmanış gerçekleştirdi.

Aydın'da endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla hastane binasına Türk bayrağıyla tırmandı.

AFAD gönüllüsü de olan Özbey, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin 5. katına iple tırmanma fikrini hastane yetkilileriyle paylaştı.

Hastane yönetiminin onay vermesinden ardından Özbey, sırtına astığı Türk bayrağıyla yaklaşık 30 metre yükseklikteki binanın çatısına iple tırmanış gerçekleştirdi.

Özbey, Türk milletinin bayrağı için canını veren bir millet olduğunu belirterek, "Bayrağımıza uzanan eller elbette kırılmalıdır. Devletimiz bu konularda gerekeni zaten yapıyor. Biz de Aydın'da bu olaya tepkimizi böyle vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
