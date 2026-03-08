Haberler

Aydın'daki trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir otomobilin ağaçlara çarpması sonucu karı ve koca hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olay, trafik kazası sonucu gerçekleşti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu karı ve koca öldü, otomobilde bulunan bir kişi de ağır yaralandı.

Haydere Mahallesi yolu üzerindeki mezarlık mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 AGJ 669 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Ahmet Demir ve eşi Fikriye Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan yabancı uyruklu Gambat Tumennasan ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tumennasan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demir çiftinin Sırma Mahallesi'nde bir fabrikada çalışan oğullarını ziyarette gittiklerini, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
