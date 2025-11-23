Aydın'da Trafik Kazası: İki Yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına devrilen otomobilin sürücü Ahmet A. (51) ile yolcu konumunda bulunan Fatma Y. (46) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çeştepe Mahallesi geri gönderme merkezi mevkisinde meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Fatma Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.