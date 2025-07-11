Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü

Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü. Kazada sürücü ve bir yolcu yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobille yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANA DÜŞTÜ

Kaza, saat 21.00 sıralarında Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın İstikametinden Söke yönüne giden Hüseyin Doğan Tufan idaresindeki 10 EZ 776 plakalı otomobil iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü Hüseyin Doğan Tufan ve yolcu konumunda bulunan Doğuhan Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölen 2 kişi olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu

Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da

Süper Lig devinin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.