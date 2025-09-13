Haberler

Aydın'da Tır ile Kamyonetin Çarpışması: 3 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K'nin (42) kullandığı 42 BCV 614 plakalı tır, Aydın-İzmir kara yolu Kızılcaköy Kavşağı'nda, H.Ö. (44) idaresindeki 34 GGH 480 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki Ş.K, G.Ç. ve H.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Orçan - Güncel
