Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Baba ve Kızı Yaralandı
Germencik ilçesinde Hüseyin T., Bayram İrgi ve 14 yaşındaki kızı Güler İrgi'yi tabancayla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli aranıyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Hüseyin T. (35), çıkan tartışmada Bayram İrgi (45) ile 14 yaşındaki kızı Güler İrgi'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Neşetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin T. ile Bayram İrgi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Hüseyin T., Bayram İrgi ve kızı Güler'e tabancaya ateş etti. Baba- kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
