Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir zeytinlikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler bölgeye sevk edildi.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikte saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel