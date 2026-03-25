Aydın'da Bizans dönemine ait kitap ve tarihi eserler ele geçirildi

Aydın'da Bizans dönemine ait kitap ve tarihi eserler ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait işlemeli kitap ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli kitap ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E'nin (50) adresine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine işlemeli 16 sayfalık kitap, Neolitik döneme ait mozaik taşı, Roma dönemine ait 4 santimetre uzunluğunda minyatür heykel ve tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
500

