Aydın'ın iki ilçesinde 'Anadolu Mirası' operasyonu; Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Roma, Bizans ve Neolitik dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AYDIN'da jandarma tarafından iki ilçede yapılan operasyonda, Roma, Bizans ve Neolitik dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında dün, il genelinde Söke ve Germencik ilçelerini kapsayan operasyon gerçekleştirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Söke ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Anadolu Mirası' adı verilen operasyonlar kapsamında planlı ve eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirildi.

Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, heykel başları, kandiller, mühürler ve sikkeler ile Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Tarihi eserlerin, Didyma Antik Kenti, Priene Athena Antik Kenti ve çevresindeki ören yerlerinden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı değerlendirildi. Olayla ilgili H.İ.Y. (43) isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Germencik ilçesindeki operasyonda ise R.D. (33) isimli şüphelinin aracında yapılan kontrolde, şeffaf plastik kutu içerisinde 9 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
